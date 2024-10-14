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Камоцци: мне очень жаль, что Сперцян до сих пор играет в РПЛ

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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о полузащитнике "Краснодара" Эдуарде Сперцяне.
Фото: ФК "Краснодар"
"Сперцян всегда был ярким игроком и таким остается сейчас. Но мне очень жалко, что он до сих пор играет в РПЛ. Кажется, его время переезда в Европу уже ушло", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".

В текущем сезоне Эдуард Сперцян провел за "Краснодар" во всех турнирах 17 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 20 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

После 11-ти сыгранных туров южане лидируют в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 27 набранных очков.

Франко Камоцци Краснодар Эдуард Сперцян
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