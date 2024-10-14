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Бериша и Богосавац не сыграют за "Ахмат" до зимней паузы

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Спортивный директор грозненского "Ахмата" Руслан Газзаев рассказал о состоянии здоровья Бернарда Бериши и Мирослава Богосаваца.
Фото: ФК "Ахмат"
"Беришу и Богосаваца увидим на поле только после зимней паузы. Что касается Фелиппе Кардосо, то он должен приступить к тренировкам в ближайшие дни", - цитирует Газзаева "Чемпионат".

В текущем сезоне Бернард Бериша провел за грозненский "Ахмат" во всех турнирах 7 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 результативную передачу.

На счету Мирослава Богосаваца 8 матчей в Российской Премьер-Лиге и Кубке России и 1 голевая передача. После 11-ти сыгранных туров грозненский клуб располагается на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России и имеет в своем активе 6 набранных очков.

Ахмат Бернард Бериша Мирослав Богосавац
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