"Беришу и Богосаваца увидим на поле только после зимней паузы. Что касается Фелиппе Кардосо, то он должен приступить к тренировкам в ближайшие дни", - цитирует Газзаева "Чемпионат".
В текущем сезоне Бернард Бериша провел за грозненский "Ахмат" во всех турнирах 7 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 результативную передачу.
На счету Мирослава Богосаваца 8 матчей в Российской Премьер-Лиге и Кубке России и 1 голевая передача. После 11-ти сыгранных туров грозненский клуб располагается на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России и имеет в своем активе 6 набранных очков.
Бериша и Богосавац не сыграют за "Ахмат" до зимней паузы
Спортивный директор грозненского "Ахмата" Руслан Газзаев рассказал о состоянии здоровья Бернарда Бериши и Мирослава Богосаваца.
Фото: ФК "Ахмат"