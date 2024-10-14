"Как по мне, главное его качество — постоянная нацеленность на ворота. Он почти никогда не отдаёт передачи назад. Макс всегда ищет возможность кратчайшими путями дойти до ворот. Ну а там уже старается либо вывести партнёра на ударную позицию, либо самому в таковой оказаться. Плюс к этому у него отличное исполнительское мастерство и просто сумасшедшие удары", - приводит слова Горшкова Legalbet.
Максим Глушенков перешёл в петербургский "Зенит" из московского "Локомотива" в июне 2024 года за 6,3 млн евро. С тех пор атакующий полузащитник принял участие в 10 матчах, в которых забил 9 голов и отдал 1 голевую передачу.
Однако в августе 25-летний футболист получил перелом запястья, из-за чего пропустил 1 месяц, а в начале октября получил травму бицепса бедра, из-за чего предварительно вновь выбыл из строя на 4 недели.
Защитник "Зенита" Горшков назвал главное качество Максима Глушенкова
Защитник петербургского "Зенита" Юрий Горшков назвал главное качество своего партнера по команде полузащитника Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"