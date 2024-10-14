"Справедливый и рассудительный. Даже в своей сложной ситуации я вижу, что Сергей Богданович с холодной головой подходит ко всему. Держать раздевалку и коллектив на протяжении стольких лет, находить мотивацию в себе и в футболистах — это очень трудная задача. Тем более в команде на каждой позиции собраны лучшие футболисты лиги. И в этой среде он нашёл общий язык со всеми", - приводит слова Горшкова Legalbet.
Сергей Семак занимает должность главного тренера петербургского "Зенита" с мая 2018 года. С тех пор сине-бело-голубые под его руководством шесть раз подряд становились чемпионами России, а также два раза становились обладателями Кубка России и пять раз - обладателями Суперкубка России.
В еврокубках "Зенит" с Сергеем Семаком в качестве главного тренера занимал 3-е место на групповом этапе Лиги чемпионов и доходил до 1/8 финала Лиги Европы.
В мае 2024 года "Зенит" подписал с 48-летним специалистом новый контракт, рассчитанный на срок до конца сезона-2029/30.
Горшков: Семак - справедливый и рассудительный. Он нашёл общий язык со всеми игроками "Зенита"
Защитник петербургского "Зенита" Юрий Горшков дал характеристику главному тренеру команды Сергею Семаку.
Фото: ФК "Зенит"