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Горшков: Карпин отличается прямотой, он всегда в лицо говорит, что и как

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Защитник петербургского "Зенита" Юрий Горшков поделился своим мнением о совместной работе с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
Фото: ФК "Ростов"
"Взаимодействие с Валерием Георгиевичем происходит стандартно: в тренажёрном зале и на поле можем перекинуться парой фраз. Он подсказывает и даёт какие-то советы. Хотя на моих первых сборах с национальной командой такого было больше, конечно. Чем он отличается от других тренеров? Прямотой. Он всегда в лицо говорит, что и как. Его коннект с игроками выстроен так, будто он сам до сих пор футболист", - приводит слова Горшкова Legalbet.

Валерий Карпин возглавляет сборную России по футболу с июля 2021 года. Прошлым летом РФС продлил контракт с 55-летним специалистом на срок до июля 2028 года. Начиная с февраля 202 года российская сборная проводит только товарищеские матчи.

Кроме того, Валерий Карпин с декабря 2017 года (за исключением периода с августа 2021 года до марта 2022 года) занимает должность главного тренера футбольного клуба "Ростов". Наивысшее достижение под его руководством жёлто-синие достигли в сезоне-2022/23 - заняли 4-е место в чемпионате России.

Сборная России Валерий Карпин Юрий Горшков
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