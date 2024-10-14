"В последних 9 играх у нас серия — 7 побед, 1 ничья, 1 поражение. Ничья с "Рубином" и поражение от "Зенита" — не по делу, не по игре. Разница голов в этих играх у нас — 18 забитых и 3 пропущенных. Такой ход меня устраивает", - приводят слова Николича "СЭ" со ссылкой на эфир передачи "Футбол России" на телеканале "Россия 24".
За 11 туров московский ЦСКА набрал 20 очков, которые позволяют "армейцам" на данный момент занимать четвёртое место в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Марко Николича 19 октября на выезде сыграют против махачкалинского "Динамо". Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
ЦСКА встречался с петербургским "Зенитом" 14 сентября в матче 8-го тура РПЛ и проиграл со счётом 0:1.
Николич: поражение ЦСКА от "Зенита" было не по делу, не по игре
Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич прокомментировал текущее выступление своей команды в чемпионате России по футболу.
Фото: ПФК ЦСКА