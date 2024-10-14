"Ответ на этот вопрос не совсем простой. Конечно, не доволен. Меня не устраивает четвертое место, думаю, оно не устраивает и ЦСКА как клуб. Но если смотреть на все, что происходит, на процессы, которые идут — мы должны быть более-менее довольны. Вы знаете, что у нас не было сумасшедших возможностей во время трансферного окна, были потери пары игроков, которые были лидерами команды. Сейчас мы добавляем новых футболистов, развиваем молодых по ходу чемпионата", - приводит слова Николича "СЭ" со ссылкой на эфир передачи "Футбол России" на телеканале "Россия 24".
Московский ЦСКА в 11 турах Российской Премьер-лиги сезона-2024/25 одержал 6 побед, потерпел 3 поражения и дважды сыграл вничью. Следовательно, "армейцы" набрали 20 очков, с которыми на данный момент расположились на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России.
В следующем туре ЦСКА предстоит выезд в Каспийск, где 19 октября встретится с махачкалинским "Динамо". Стартовый свисток должен прозвучать в 19:00 по московскому времени.
В Кубке России на групповом этапе Пути РПЛ подопечные Марко Николича за пять туров заработали 11 очков, которые позволяют в настоящее время занимать первое место в группе С. В последнем туре красно-синие 22 октября у себя дома сыграют против грозненского "Ахмата".
Главного тренера ЦСКА Марко Николича не устраивает четвёртое место в РПЛ
Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич оценил игру и результаты "армейцев" в начале сезона-2024/25.
Фото: ПФК ЦСКА