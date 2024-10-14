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Тренер ЦСКА Николич признался, что скучает по еврокубкам

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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич признался, что скучает по участию в еврокубках.
Фото: ФК "Локомотив"
"Конечно, не хватает еврокубков, очень жаль. Скучаю по этому. Еврокубки — это интересно, сравнивать себя с командами из других стран, мне этого не хватает. А чемпионат стал интереснее. В последние годы мы видим интересные команды", - приводит слова Николича "Чемпионат" со ссылкой на эфир передачи "Футбол России" на телеканале "Россия 24".

УЕФА в феврале 2022 года в связи с началом проведения на территории Украины специальной военной операции ввела санкции в виде отстранения российских футбольных клубов от участия в еврокубках: Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций.

В настоящее время в Российской Премьер-Лиге после 11 туров первое место с 27 очками занимает "Краснодар". По дополнительным показателям ему уступает московский "Локомотив". Действующий чемпион России петербургский "Зенит" с 26 очками занимает третье место в турнирной таблице.

ЦСКА Марко Николич
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