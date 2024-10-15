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Саша Илич поблагодарил "Пари НН" за выполнение перед ним всех обязательств

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Бывший главный тренер "Пари НН" Саша Илич поблагодарил нижегородский клуб за выполнение перед ним всех обязательств после увольнения.
Фото: ФК "Пари НН"
"Когда я подписывал контракт с "Пари НН", там был пункт, что в случае увольнения должен буду получить выплату. Это обычные вещи, и многие об этом знают. Хочу только поблагодарить клуб за то, что они выполнили все обязательства передо мной", - приводит слова Илича "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что тренер после своего увольнения из клуба получит компенсацию в размере 270 тыс. евро.

Саша Илич был уволен с поста главного тренера нижегородского "Пари НН" 5 октября. Сербский специалист трудился в клубе с начала мая и в прошлом сезоне сумел оставить команду в Премьер-Лиге, победив в стыковых матчах тульский "Арсенал".

9 октября главным тренером "Пари НН" был назначен белорусский специалист Виктор Гончаренко.

Нижний Новгород Саша Илич
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