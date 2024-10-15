"Когда я подписывал контракт с "Пари НН", там был пункт, что в случае увольнения должен буду получить выплату. Это обычные вещи, и многие об этом знают. Хочу только поблагодарить клуб за то, что они выполнили все обязательства передо мной", - приводит слова Илича "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что тренер после своего увольнения из клуба получит компенсацию в размере 270 тыс. евро.
Саша Илич был уволен с поста главного тренера нижегородского "Пари НН" 5 октября. Сербский специалист трудился в клубе с начала мая и в прошлом сезоне сумел оставить команду в Премьер-Лиге, победив в стыковых матчах тульский "Арсенал".
9 октября главным тренером "Пари НН" был назначен белорусский специалист Виктор Гончаренко.
Саша Илич поблагодарил "Пари НН" за выполнение перед ним всех обязательств
Бывший главный тренер "Пари НН" Саша Илич поблагодарил нижегородский клуб за выполнение перед ним всех обязательств после увольнения.
Фото: ФК "Пари НН"