"Стоит ли "Спартаку" пытаться зимой вновь приобрести Глебова? Я был уверен, что в прошлом Глебов был бы очень полезен для "Спартака", а сейчас по этому трансферу в "Спартак" у меня большие сомнения. Правильно ли Станкович не стал проводить товарищеские матчи во время паузы на сборные? Это его ответственность, его решение", - приводит слова Камоцци Metaratings.
Летом в СМИ появлялась информация о том, что московский "Спартак" проявляет интерес к опорному полузащитнику "Ростова" Даниле Глебову. Согласно данным, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет 8 млн евро. Его действующее соглашение с клубом рассчитано на срок до 30 июня 2028 года.
В текущем сезоне Данил Глебов провёл 15 матчей, в которых забил 1 гол и получил 3 жёлтые карточки.
Камоцци: в прошлом Глебов был бы полезен для "Спартака", а сейчас у меня сомнения
Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, поделился своим мнением о возможном переходе полузащитника "Ростова" Данилы Глебова в московский клуб.
Фото: ФК "Ростов"