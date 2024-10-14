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"Это целый ритуал". Наумов похвалил "Динамо" и "Зенит" за работу с болельщиками

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Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов назвал клубы Российской Премьер-Лиги, которые лучше всего работают с болельщиками.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Мне нравится, как "Динамо" привлекает болельщиков перед матчем. Они организовывают какие-то конкурсы, всякие интересны затеи. Вот тоже это повторять начал и "Зенит". Из-за этого болельщики приходят за полтора-два часа до игры, чтобы развлечься. Это целый ритуал", - приводит слова Наумова Vprognoze.ru.

На данный момент после 11 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 турнирную таблицу возглавляет "Краснодар", который набрал 27 очков. Второе место занимает московский "Локомотив", который также набрал 27 очков, но уступает "быкам" по дополнительным показателям. Третью строчку с 26 очками занимает петербургский "Зенит".

12-й тур чемпионата России пройдёт в ближайший уикенд - с 18 по 20 октября.

Динамо Зенит Николай Наумов
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