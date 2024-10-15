"Мне как нападающему всегда хочется забивать. Не буду скрывать, что получаю от этого большое удовольствие. Бывает, что не получается, ведь нам иногда противостоят сложные соперники. Не считаю, что моя прервавшаяся голевая серия — это какая-то трагедия. Наоборот, надо мыслить позитивно. Главное — баланс во всем. Точное количество мячей не назову. Но я поставил себе цель — стать лучшим бомбардиром РПЛ", - приводит слова Лусиано "СЭ".
Аргентинский нападающий Лусиано Гонду стал игроком петербургского "Зенита" в августе 2024 года. Сине-бело-голубые выкупили его у аргентинского клуба "Архентинос Хуниорс" за 12 млн евро. Соглашение между 23-летним игроком и клубом из Санкт-Петербурга рассчитан на 4 года, а также содержит опцию продления срока своего действия ещё на один сезон.
С момента своего перехода Лусиано принял участие в 5 матчах РПЛ, в которых забил 4 гола. На данный момент лидерами в гонке бомбардиров РПЛ текущего сезона являются Максим Глушенков из "Зенита" и Алексей Батраков из "Локомотива", которые забили по 7 голов. В прошлом сезоне лучшим бомбардиром чемпионата России стал нападающий "Зенита" Матео Кассьерра, который 21 раз поразил ворота соперников.
Форвард "Зенита" Лусиано нацелен стать лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги
Нападающий петербургского "Зенита" Лусиано рассказал о своей цели как бомбардира.
Фото: ФК "Зенит"