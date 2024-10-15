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Булыкин: не удивлюсь, если "Локомотив" обыграет "Зенит"

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Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин сравнил московский "Локомотив" и петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Локомотив"
"Локо" ровня "Зениту"? Надо смотреть в конкретном матче. Разве "Краснодар" сейчас не ровня "Зениту"? Ровня, более того, "быки" обыграли "Зенит". Не удивлюсь, если "Локо" обыграет Питер", - сказал Булыкин.

После 11 туров московский "Локомотив" с 27-ю набранными очками идет на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, расположившись вровень с лидером чемпионата "Краснодаром". Петербургский "Зенит" расположился на третьем месте, отстав от двух лидеров на один балл.

Чемпионат России возобновится 18 ноября, в 12-м туре сине-бело-голубые отправятся в гости к тольяттинскому "Акрону". 19 ноября московский "Локомотив" проведет матч на выезде против подмосковных "Химок".

Источник: "РБ Спорт"

Дмитрий Булыкин Локомотив Зенит
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