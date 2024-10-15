"Локо" ровня "Зениту"? Надо смотреть в конкретном матче. Разве "Краснодар" сейчас не ровня "Зениту"? Ровня, более того, "быки" обыграли "Зенит". Не удивлюсь, если "Локо" обыграет Питер", - сказал Булыкин.
После 11 туров московский "Локомотив" с 27-ю набранными очками идет на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, расположившись вровень с лидером чемпионата "Краснодаром". Петербургский "Зенит" расположился на третьем месте, отстав от двух лидеров на один балл.
Чемпионат России возобновится 18 ноября, в 12-м туре сине-бело-голубые отправятся в гости к тольяттинскому "Акрону". 19 ноября московский "Локомотив" проведет матч на выезде против подмосковных "Химок".
Источник: "РБ Спорт"
Булыкин: не удивлюсь, если "Локомотив" обыграет "Зенит"
Фото: ФК "Локомотив"