"Посмотрите, как мы играли с чемпионом перед паузой - и я не про результат, а про содержание игры. Если мы так будем играть с другими командами, у нас есть хорошие шансы. Мы сейчас находимся не на нашем месте, можем быть намного выше - в первой восьмерке", - сказал Москвичёв.
В 11-м туре "Оренбург" проиграл петербургскому "Зениту" со счетом 0:1. В международную паузу клуб сменил главного тренера, вместо испанца Давида Деограсии назначили бывшего члена тренерского штаба "Спартака" Владимира Слишковича. В 12-м туре оренбуржцы сыграют домашний матч с самарскими "Крыльями Советов".
На данный момент команда занимает предпоследнюю 15-ю позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков, что на один балл меньше, чем у занимающего последнее место "Ахмата".
Источник: "РБ Спорт"
Вратарь "Оренбурга" Москвичёв: если мы будем играть также, как с "Зенитом", то будут шансы остаться в РПЛ
Воспитанник "Зенита", вратарь "Оренбурга" Богдан Москвичев поделился мнение о том, сможет ли команда сохранить прописку в РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"