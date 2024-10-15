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Глава федерации футбола Казахстана: несмотря на результаты в Лиге наций, об отставке Черчесова речь не идет

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Глава Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов прокомментировал результаты национальной команды под руководством Станислава Черчесова.
"Несмотря на результаты в Лиге наций, ни о какой отставке Станислава Черчесова речь не идет. Об этом даже не думаем. У главного тренера сборной есть конкретные задачи, он их выполняет. При этом я вижу результат его работы", - сказал Барменкулов.

Российский тренер Станислав Черчесов стал главным тренером национальной команды Казахстана в июне, сменив на тренерском мостике другого российского специалиста Магомеда Адиева. В четырех матчах под руководством Черчесова сборная трижды проиграла и один раз сыграла вничью, при этом не забив ни одного гола. В воскресенье казахские футболисты минимально уступили команде Словении (0:1) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги наций.

Сборная Казахстана с одним очком занимает четвертое место в группе 3 дивизиона B. В следующей игре команда Черчесова примет на своем поле сборную Австрии, встреча пройдет во время ноябрьской международной паузы.

Источник: "Матч ТВ"

Станислав Черчесов
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