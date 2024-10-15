"Сегодня меня выписали, как раз нахожусь в машине и еду домой. Ничего тяжелого не было, было больно. Это страшные боли. Хорошо, что все происходило в больнице, постоянно обезболивали. Последние 4–5 дней было полегче, проходил курс профилактики. Все, кто знают эту болезнь, прекрасно все понимают", — приводит слова Мостового "Матч ТВ".
Александр Мостовой 4 октября был госпитализирован в больницу в связи с мочекаменной болезнью. Потребовалось оперативное вмешательство с целью удаления камней из почек. После перенесённой операции 56-летний экс-футболист несколько дней оставался в медицинском учреждении.
Ожидается, что после выписки из больницы Александр Мостовой, который завершил карьеру профессионального футболиста в 2005 году, а затем выступал в качестве футбольного эксперта, продолжит стажировку в московском "Спартаке" с целью получения тренерской лицензии.
Александр Мостовой выписан из больницы
Бывший игрок сборных СССР и России Александр Мостовой рассказал, что его выписали из больницы после операции.
Фото: ФК "Спартак"