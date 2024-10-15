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Латышонок: очень импонирует ментальность Артёма Дзюбы

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Вратарь петербургского "Зенита" Евгений Латышонок рассказал о своём отношении к медиа и к активности в данной сфере.
Фото: ФК "Акрон"
"Думаю, действующего игрока это слишком отвлекает. Когда завершу карьеру, тогда всё возможно. То, что Дзюба может сходить на шоу и через два дня забить, – это, конечно, вдохновляет. Его ментальность очень импонирует. Но именно мне это, наверное, не подходит", - приводит слова Латышонка "Советский спорт".

Артём Дзюба в сентябре 2024 года на правах свободного агента подписал контракт с тольяттинским "Акроном". С тех пор 36-летний нападающий принял участие в 5 матчах, в которых забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.

Евгений Латышонок в июне 2024 года перешёл из калининградской "Балтики" в петербургский "Зенит". С тех пор 26-летний вратарь принял участие в 12 матчах, в которых оформил 8 "сухарей" и в общей сложности пропустил 6 голов.

Евгений Латышонок Зенит Артем Дзюба Акрон
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