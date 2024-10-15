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Защитник "Ростова" Вахания считает уход Уткина потерей для клуба

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Защитник "Ростова" Илья Вахания поделился своим мнением об аренде его партнёра по команде Даниила Уткина в грозненский "Ахмат".
Фото: ФК "Ростов"
"Даня Уткин — очень хороший футболист с отличными качествами. Думаю, его уход — потеря для "Ростова". С Даней о его сорвавшемся переходе в турецкий клуб не общался, не знаю, что он чувствовал в этот момент", - приводит слова Вахании Legalbet.

11 сентября было объявлено о том, что полузащитник "Ростова" Даниил Уткин до конца текущего сезона будет выступать в составе грозненского "Ахмата".

В "Ростов" Уткин перебрался летом 2022 года из "Краснодара". За это время полузащитник принял участие в 73 матчах, в которых забил 4 гола, отдал 17 голевых передач, получил 9 жёлтых карточек.

Действующее соглашение Уткина с "Ростовом рассчитано до 30 июня 2026 года. Интернет-портал Trransfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 5 млн евро.

Ростов Илья Вахания Даниил Уткин Ахмат
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