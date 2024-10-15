"Работа Станковича чудесная. Команда прекрасная. Считаю, что в этом году "Спартак" станет чемпионов РПЛ. Возможно, еще и Кубок России возьмем. Суперкубок между собой будем проводить", - цитирует ST "СЭ".
Московский "Спартак" после 11-ти туров занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 19 очков. Отставание от возглавляющих чемпионскую гонку "Краснодара" и "Локомотива" - 8 очков.
Сербский специалист Деян Станкович возглавляет столичный клуб с лета текущего года. На своем посту он сменил боснийца Владимира Слишковича, который руководил командой в статусе исполняющего обязанности главного тренера после увольнения испанского тренера Гильермо Абаскаля.
Рэпер ST: "Спартак" в этом году станет чемпионом, возможно, еще и Кубок России воьмем
Музыкант ST поделился мнением о работе главного тренера "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: ST "Sto Iz Sta" ВКонтакте