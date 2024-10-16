Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Тюмень
17:00
АланияНе начат
Родина
17:00
Спартак КостромаНе начат
Сочи
19:30
Волга УлНе начат
Торпедо
19:30
БалтикаНе начат

Мусаев - о переходе Чалова в топовый европейский чемпионат: в ПАОКе будет больше возможностей, чем в ЦСКА

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев поделился своим мнением о выступлении в греческом ПАОКе его бывшего партнёра по команде Фёдора Чалова.
Фото: IMAGO
"Федя прекрасный и очень добрый человек. Надеюсь, у него всё получится. Думаю, что у Чалова в ПАОКе будет больше возможностей, чем в ЦСКА, чтобы перейти в какой-то более топовый европейский клуб. Насколько я знаю, у них в команде играет один молодой грек, который должен был уехать в "Жирону". ПАОК играет в Лиге чемпионов и Европы, поэтому за ними пристально следят большие клубы. У Феди есть все возможности", — приводит слова Мусаева Legalbet.

Фёдор Чалов перешёл в греческий ПАОК из московского ЦСКА за 3 млн евро. Контракт между российским нападающим и командой из чемпионата Греции заключён на срок до 30 июня 2027 года.

В текущем сезоне форвард в составе своей новой команды принял участие в 11 матчах, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. ПАОК после 7 туров греческого чемпионата набрал 16 очков и занимает первое место в турнирной таблице.

Согласно данным, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет 10 млн евро.

Тамерлан Мусаев ЦСКА Федор Чалов ПАОК
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится