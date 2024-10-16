"Я уже знал о "Динамо" раньше. Для меня переход в российский клуб — хорошая возможность развиваться. Плюс Бителло очень хорошо отзывался о московской команде. Это новый вызов для меня. Я очень хотел приехать, поэтому решил его принять!", - приводит слова Гомеса "СЭ".
Артур Гомес стал игроком московского "Динамо" в сентябре 2024 года, когда его выкупили у бразильского клуба "Крузейро" за 5 млн евро. При этом интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3 млн евро.
Контракт вингера с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2029 года. После своего перехода 26-летний футболист принял участие в 6 матчах, в которых забил 1 гол и получил 1 жёлтую карточку.
Артур Гомес: Бителло очень хорошо отзывался о "Динамо"
Полузащитник московского "Динамо" Артур Гомес поделился подробностями своего перехода в российский клуб.
Фото: ФК "Динамо" Москва