"Прогресс не удивил. Количество голов – да. Он реально задрал большую планку ожиданий. Для меня он в порядке. Один из лучших россиян в РПЛ. У него есть качества, можно назвать это талантом. Это ни в коем случае только эмоциональный всплеск. Так ты можешь забить один, два, три гола. Но не выдать целую серию", - приводит слова Чистякова "РБ Спорт".
Максим Глушенков пополнил состав петербургского "Зенита" в июне 2024 года. Сине-бело-голубые выкупили его у московского "Локомотива" за 6, 3 млн евро. Соглашение между игроком и клубом заключено на срок до 30 июня 2028 года.
С момента своего перехода атакующий полузащитник принял участие в 10 матчах, в которых забил 9 голов и отдал 1 голевую передачу. На данный момент Глушенков вместе с Алексеем Батраковым из "Локомотива" лидирует в списке бомбардиров Российской Премьер-Лиги.
Защитник "Зенита" Чистчков: Глушенкова можно назвать талантом. Один из лучших россиян в РПЛ
Защитник петербургского "Зенита" Дмитрий Чистяков поделился своим мнением о полузащитнике сине-бело-голубых Максиме Глушенкове.
Фото: ФК "Зенит"