"Мы могли бы пройти довольно далеко, но сначала нужно подумать о российском чемпионате, потому что мы выступаем здесь. У "Динамо" есть все для того, чтобы добиться больших успехов в ближайшие несколько лет", - сказал Гомес.
Московское "Динамо" за 11 туров чемпионата России набрало 20 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. В последней игре динамовцы проиграли ЦСКА (1:2) и пропустили "армейцев" на четвертую позицию, которую занимали ранее. Коллектив Марцела Лички отстает от первого места на семь очков.
В 12-м туре бело-голубые встретятся с казанским "Рубином", встреча пройдет на стадионе "Ак Барс-Арена" в Казани 20 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Источник: "Спорт Экспресс"
Игрок "Динамо" Артур Гомес: мы могли бы пройти довольно далеко в Лиге чемпионов
Полузащитник московского "Динамо" Артур Гомес оценил потенциал бело-голубых в Лиге чемпионов, если бы команда играла в турнире.
Фото: ФК "Динамо"