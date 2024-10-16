"Я помню, когда все говорили, что футбол "Спартака" - прошлый век. А команда выигрывала и становилась чемпионом. Так про "стеночки?забегания" как раз говорили, а теперь полмира пытается играть в этот футбол", - сказал Парфёнов.
Московский "Спартак" в последний раз становился чемпионом России в сезоне-2016/17, когда команду возглавлял итальянский специалист Массимо Каррера. До этого красно-белым золотые медали покорялись в 2001 году. С 1992 по 2001-й "Спартак" выиграл все чемпионаты России, кроме одного, в 1995-м спартаковцы уступили чемпионство "Спартаку-Алании" из Владикавказа.
В текущем сезоне красно-белых возглавляет сербский тренер Деян Станкович, после 11 туров команда идет на шестом месте, набрав 19 очков и отставая от лидера на восемь баллов.
Источник: "Матч ТВ"
Экс-спартаковец Парфёнов: все говорили, что стеночки "Спартака" - прошлый век. А сейчас так полмира играет
Бывший футболист "Спартака" высказался о фирменным стиле московского "Спартака" во времена Олега Романцева.
Фото: ФК "Спартак"