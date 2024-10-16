По информации источника, одним из основных кандидатов был Альберт Риера, который тогда возглавлял "Бордо", а также Янсен Паскаль, о назначении которого писали СМИ. Боссы красно-белых рассматривали бывшего тренера "Краснодара" Владимира Ивича, его поддерживал гендиректор Олег Малышев. Позже появился вариант со Станковичем, Малышев поддержал кандидатуру Деяна.
"В какой-то момент состоялся созвон, в котором принимали участие Малышев, Амарал и сам Станкович. То, каким подготовленным оказался сербский тренер, впечатлило руководителей "Спартака", - сказал источник.
Серба пригласили на собеседование с участием всего совета директоров. На нем Деян впечатлил Павла Жданова, одного из топ-менеджера "Лукойла" и члена совета директоров. После этого было принято решение о подписании контракта именно с Деяном Станковичем.
После 11 туров красно-белые под руководством серба идут на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. Отставание от лидеров "Краснодара" и "Локомотива" составляет восемь баллов.
Источник: "Чемпионат"
Источник: Станкович не был первым в списке кандидатов на пост главного тренера "Спартака"
Руководство московского "Спартака" не рассматривало Деяна Станковича в качестве приоритетной кандидатуры на пост главного тренера.
Фото: ФК "Спартак"