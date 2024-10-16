"У нас нормальный, здоровый коллектив. Может, и были какие-то обиды, но они давно забыты. У нас нормальные, человеческие отношения. Будешь работать и выкладываться – к тебе повернутся лицом. А прошлое осталось в прошлом", - цитирует Чистякова "РБ Спорт".
Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно за 10 миллионов евро. В текущем сезоне нападающий провел за петербуржцев во всех турнирах 6 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 результативную передач.
После 11-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на 3-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеет в своем активе 26 набранных очков. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют на выезде с тольяттинским "Акроном".
Чистяков: может, в "Зените" и были какие-то обиды на Соболева, но они давно забыты
Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков рассказал об отношении команды к Александру Соболеву.
Фото: ФК "Зенит"