"Результат матча "Акрон" – "Зенит" предрешен. У петербуржцев игроки намного выше классом, чем у тольяттинцев. Подопечные Заура Тедеева показывают нестабильную игру, а команда Сергея Семака хорошо подготовилась к предстоящей встрече, разгромив в товарищеском матче сербскую "Войводину", - цитирует Бышовца "РБ Спорт".
Во время октябрьской международной паузы петербургский "Зенит" провел товарищескую встречу с сербской "Войводиной" и одержал победу со счетом 4:1, нападающий Александр Соболев отметился 2-мя забитыми мячами и 2-мя результативными передачами.
После 11-ти сыгранных туров команда Сергея Семака замыкает тройку лидеров российского чемпионата с 26-ю очками в своем активе. Тольяттинцы располагаются на 8-й строчке с 12-ю набранными очками. Очная встреча команд в рамках 12-го тура чемпионата России состоится в пятницу, 18-го октября, в 18:00 по московскому времени.
Бышовец: результат матча "Акрон" – "Зенит" предрешен. У петербуржцев игроки намного выше классом
Российский тренер Анатолий Бышовец высказался о предстоящем матче 12-го тура РПЛ "Акрон" - "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"