Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Тюмень
0 - 0 (П 4 - 3) 0 043
АланияЗавершен
Родина
1 - 2 1 2
Спартак КостромаЗавершен
Сочи
2 - 0 2 0
Волга УлЗавершен
Торпедо
0 - 4 0 4
БалтикаЗавершен

"Чемпионат: Амарал дважды отклонил предложения вернуться в "Бенфику"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
"Бенфике" не удалось вернуть спортивного директора московского "Спартака" Томаша Амарала.
Фото: ФК "Спартак"
Как утверждает источник, руководство "Бенфики" дважды предлагало спортивному директору московского "Спартака" Томашу Амаралу вернуться в португальский клуб. Сообщается, что Амарал ответил категоричным отказом.

Португалец получил должность спортивного директора в российском клубе в январе нынешнего года. Ранее, на протяжении предыдущих 4,5 лет специалист занимал пост старшего скаута "Бенфики".

По итогам 11 сыгранных туров "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые набрали 19 очков и отстают на данный момент от тройки лидеров на семь баллов.

Источник: "Чемпионат"

Томаш Амарал Спартак Бенфика
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится