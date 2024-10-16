Как утверждает источник, руководство "Бенфики" дважды предлагало спортивному директору московского "Спартака" Томашу Амаралу вернуться в португальский клуб. Сообщается, что Амарал ответил категоричным отказом.
Португалец получил должность спортивного директора в российском клубе в январе нынешнего года. Ранее, на протяжении предыдущих 4,5 лет специалист занимал пост старшего скаута "Бенфики".
По итогам 11 сыгранных туров "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые набрали 19 очков и отстают на данный момент от тройки лидеров на семь баллов.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат: Амарал дважды отклонил предложения вернуться в "Бенфику"
"Бенфике" не удалось вернуть спортивного директора московского "Спартака" Томаша Амарала.
Фото: ФК "Спартак"