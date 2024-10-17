"Это чуть напрягает. Когда кому-то из родных нужны билеты, всё время возникают какие-то непонятки. У кого-то нет Fan ID и нужно ждать, пока оформит. Без Fan ID было проще: билеты на руках, принёс домой, их забрали. Пока одни неудобства из-за Fan ID, плюсов не увидел", - цитирует Гаджиева "Чемпионат".
Закон о введении Fan ID вступил в силу летом 2022 года, паспорт болельщика начал использоваться на всех матчах Российской Премьер-Лиги с декабря того же года. Напомним, что болельщику не требуется документ на матчи Кубка России, а также Первой и Второй Лиги.
После 11-ти сыгранных туров махачкалинское "Динамо" располагается на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 11-ю набранными очками. В субботу, 19-го октября, махачкалинцы сыграют на своем поле с московским ЦСКА в рамках 12-го тура РПЛ, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Полузащитник махачкалинского "Динамо" Гаджиев: пока одни неудобства из-за Fan ID, плюсов не увидел
Полузащитник "Динамо" Махачкала Абакар Гаджиев высказался о Fan ID.
Фото: "Динамо" Махачкала