"Забьет ли Дзюба "Зениту"? Это, конечно, будет проблематично сделать, потому что "Акрон" не входит в число лидеров и лучших команд нашего чемпионата. Артем смог забить команде, где Валерий Карпин? Ну, все-таки "Ростов" — не "Зенит", но я в любом случае желаю удачи Артему: пусть забьет", - цитирует Граната "РБ Спорт".
Встреча между тольяттинским "Акроном" и петербургским "Зенитом" в рамках 12-го тура чемпионата России состоится в пятницу, 18-го октября, в 18:00 по московскому времени. После 11-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ с 26-ю набранными очками, тольяттинцы занимают 8-е место с 12-ю очками в своем активе.
Артем Дзюба перешел в тольяттинский "Акрон" в летнее трансферное окно на правах свободного агента. В текущем сезоне нападающий принял участие в 5-ти встречах и записал на свой счет 1 забитый мяч и 3 результативные передачи. Напомним, что ранее форвард выступал за петербургский "Зенит".
Гранат: я желаю удачи Дзюбе: пусть забьет "Зениту"
Экс-игрок сборной России Владимир Гранат высказался о нападающем "Акрона" Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Акрон"