"Пока что команда играет, на "Краснодар" приятно смотреть. Сейчас очевидно, что Мусаев держит команду, игроки признали его. Но впереди долгий путь, пока они чемпионство не выиграли. Рано оценивать его работу", - цитирует Булыкина "РБ Спорт".
Мурад Мусаев возглавил "Краснодар" в марте этого года, сменив на посту главного тренера Владимира Ивича. Ранее Мусаев уже работал в "Краснодаре" с 2018 по 2021 год. По итогам прошлого сезона южане стали серебряными призерами чемпионата России.
После 11-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 27-ю набранными очками. В субботу, 19-го октября, "быки" сыграют на выезде с московским "Спартаком" в 12-м туре Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
Булыкин: работу Мусаева рано оценивать - "Краснодар" ничего не выиграл
Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о работе Мурада Мусаева в "Краснодаре".
Фото: ФК "Краснодар"