"Чалов не так давно перешел в ПАОК, чтобы делать какие-то глобальные выводы. Но чего-то громкого о его игре я не слышал. Пока идет адаптация, думаю. Но в целом я не удивлюсь, если Федор захочет вернуться в ЦСКА. Спрашивается, зачем уходил. Тут еще вопрос - возьмут ли его обратно. Мне кажется, что ЦСКА его ухода и не заметил в игровом плане", - цитирует Пономарева "РБ Спорт".
Федор Чалов перешел в греческий ПАОК из московского ЦСКА в летнее трансферное окно за 3 миллиона евро. Нападающий провел за греческий клуб во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 10 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2027 года.
После 7-ми сыгранных туров ПАОК лидирует в турнирной таблице чемпионата Греции с 16-ю набранными очками. В следующем туре команда сыграет на выезде с афинским АЕКом, который занимает 3-е место и отстает от ПАОКа на два набранных очка.
После 11-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на 4-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 20-ю набранными очками. В 12-м туре чемпионата России команда Марко Николича сыграет на выезде с махачкалинским "Динамо", которое занимает 11-е место с 11-ю очками в своем активе.
Пономарев: я не удивлюсь, если Чалов захочет вернуться в ЦСКА. Спрашивается, зачем уходил?
Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался о нападающем ПАОКа Федоре Чалове.
Фото: ФК ПАОК