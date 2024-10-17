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Полузащитник "Ростова" Глебов: наверное, поехал бы в Европу и попробовал свои силы там

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Полузащитник "Ростова" Данил Глебов заявил, что хотел бы попробовать свои силы в европейском чемпионате.
Фото: ФК "Ростов"
"Наверное, поехал бы в Европу и попробовал свои силы там. Есть желание посмотреть, что там — на быт футболистов, на тренировки и игры, почувствовать европейских футбол", - сказал Глебов в интервью "РИА Новости Спорт".

В текущем сезоне Данил Глебов провел за "Ростов" во всех турнирах 15 матчей и отметился одним забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 8 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2028 года.

После 11-ти сыгранных туров команда Валерия Карпина занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России с 12-ю набранными очками. В 12-м туре РПЛ южане сыграют на выезде с "Пари НН".

Ростов Данил Глебов
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