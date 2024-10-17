— Сейчас Батракова сравнивают с Максимом Глушенковым. Насколько это уместно?
— Уместно в том плане, что оба атакующие полузащитники. Но у них разный набор качеств. У Максима хорошее голевое чутье и скоростной дриблинг. А Леха — более тонкий футболист, он может классно сыграть в подыгрыше. Плюс Батраков выполняет больше беговой и черновой работы, чем Глушенков. У нас в молодежке Леша был важнейшим игроком в прессинге — много мячей выбивал, перехватывал, - цитирует Вашкевича Sport24.
В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 14 матчей и записал на свой счет 7 забитых мячей и 6 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 5 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Максим Глушенков перешел в петербургский "Зенит" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно за 6,3 миллионов евро. В этом сезоне нападающий провел за петербуржцев во всех турнирах 10 матчей и отметился 9-ю забитыми голами и 1-й голевой передачей. Рыночная стоимость 25-летнего игрока, согласно версии портала Transfermarkt, составляет 16 миллионов евро, контракт Глушенкова с клубом заключен до конца сезона-2027/2028.
Бывший тренер Батракова: Батраков выполняет больше беговой и черновой работы, чем Глушенков
Вячеслав Вашкевич, ранее работавший главным тренером молодежной команды "Локомотива", высказался о Алексее Батракове.
Фото: ФК "Локомотив"