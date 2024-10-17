- Не надо было Феде уезжать из России. Мне кажется, команды в России посильнее, чем в Греции, да и другие партнёры. Уже непонятно, переход в ПАОК - это трамплин в Европу? Или дальше стоять на месте? - сказал Павел Коваль в интервью "Чемпионату".
Напомним, Чалов пополнил ряды греческого ПАОКа минувшим летом, подписав трехлетнее соглашение. Футболист выходил на поле в 11 матчах в составе ПАОКа, записал на свой счет один гол и одну результативную передачу.
26-летний Чалов выступал за ЦСКА с 2016 по 2022 год. В 2022 году футболист уходил в аренду в швейцарский клуб "Базель".
Первый тренер Чалова считает, что футболисту не нужно было переходить в ПАОК из ЦСКА
Первый тренер российского форварда ПАОКа Федора Чалова высказал мнение, что футболисту летом не стоило переходить из ЦСКА в греческую команду.
Фото: ФК ПАОК