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Первый тренер Чалова считает, что футболисту не нужно было переходить в ПАОК из ЦСКА

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Первый тренер российского форварда ПАОКа Федора Чалова высказал мнение, что футболисту летом не стоило переходить из ЦСКА в греческую команду.
Фото: ФК ПАОК
- Не надо было Феде уезжать из России. Мне кажется, команды в России посильнее, чем в Греции, да и другие партнёры. Уже непонятно, переход в ПАОК - это трамплин в Европу? Или дальше стоять на месте? - сказал Павел Коваль в интервью "Чемпионату".

Напомним, Чалов пополнил ряды греческого ПАОКа минувшим летом, подписав трехлетнее соглашение. Футболист выходил на поле в 11 матчах в составе ПАОКа, записал на свой счет один гол и одну результативную передачу.

26-летний Чалов выступал за ЦСКА с 2016 по 2022 год. В 2022 году футболист уходил в аренду в швейцарский клуб "Базель".

Федор Чалов ПАОК ЦСКА
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