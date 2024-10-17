"Всегда говорил, что Личка не из тех тренеров, кто попал в РПЛ через агентов и ради денег. Марцел много отработал в России, до этого - в Беларуси. Так он еще и футболистом был. Так что он нетипичный для РПЛ иностранный тренер. Понятно, что сейчас в "Динамо" ситуация непростая, но, думаю, ему там доверяют", - заявил Мостовой.
Чешский специалист Марцел Личка возглавляет московское "Динамо" с лета прошлого года. Ранее он возглавлял такие клубы, как "Оренбург" и брестское "Динамо". Под руководством Лички бело-голубые завершили прошлый сезон на 3-м месте в турнирной таблице, отстав от победившего в чемпионате "Зенита" на 1 очко.
После 11-ти туров текущего сезона в активе "Динамо" 20 очков. Команда занимает 5-е место в таблице. В 12-м туре "Динамо" встретится с казанским "Рубином". Игра пройдет 20-го октября в Нижнем Новгороде на резервном стадионе казанцев.
Источник: "РБ Спорт"
Мостовой: Личка - нетипичный для России иностранный тренер. Он попал в РПЛ не через агентов
Экс-футболист "Сельты" Александр Мостовой выразил поддержку наставнику "Динамо" Марцелу Личке.
Фото: официальный сайт "Динамо"