"Пока ничего не думаю о Мусаеве. Главное, что выходит и забивает. Пока он приносит пользу ЦСКА. Я вижу его прогресс, голы, поэтому Мусаев - сейчас основной нападающий "армейцев". Взяли Гуарирапу, будет конкуренция, хотя они способны играть и в два форварда", - поделился Гришин.
Тамерлан Мусаев является воспитанником академии ЦСКА. В январе текущего года "армейцы" приобрели форварда у калининградской "Балтики" за 300 тысяч евро. В 11-ти матча РПЛ в составе ЦСКА в текущем сезоне на счету Мусаева 5 голов и 1 результативная передача. Мусаев является лучшим бомбардиром ЦСКА, опережая одноклубников Ивана Облякова и Игоря Дивеева на 1 мяч.
В летнее трансферное окно состав ЦСКА пополнили четыре форварда. Из австрийского "Ред Булла" свободным агентом пришел малец Секу Койта. У "Сочи" был арендован венесуэльский нападающий Сауль Гуарирапа. Из кипрского "Ариса" за 1.5 миллиона евро пришел белорус Артем Шуманский. Воспитанник Владислав Яковлев вернулся из аренды в "Химки".
Источник: Legalbet
Гришин: пока ничего не думаю о Мусаеве. Главное, что выходит и забивает, приносит пользу ЦСКА
Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин высказался об игре форварда "армейцев" Тамерлана Мусаева.
Фото: официальный сайт ЦСКА