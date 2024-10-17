"Сейчас не буду много говорить. Мы спокойно готовимся к предстоящим матчам. Уверенность в том, что мы выберемся, есть. Она нас и не покидала. Мы знаем, что всё будет хорошо", - приводит слова Пятибратова "Матч ТВ".
После 11-ти туров "Факел" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России и располагается в зоне стыков. В активе подопечных Дмитрия Пятибратова 7 набранных очков. Отставание от "Пари НН", занимающего 12-ю строчку, которая гарантирует сохранение прописки в РПЛ, составляет 4 очка.
В 12-м туре "Факел" с "Ахматом". Игра пройдет в Грозном 20-го октября. "Ахмат" занимает последнее место в чемпионате с 6-ю очками.
Пятибратов: уверенность в том, что "Факел" выберется, есть. Она нас и не покидала
Главный тренер "Факела" Дмитрий Пятибратов прокомментировал турнирное положение воронежской команды.
Фото: официальный сайт "Факела"