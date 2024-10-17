"Считаю ли формальностью выборы президента РФС? Пока вы не задали вопрос, я даже не знал, что это будет. Как Дюков справляется со своими обязанностями? Великолепно", - заявил Аршавин.
Ближайшие выборы президента Российского Футбольного Союза пройдут в 2025-м году. Действующий глава РФС Александр Дюков занимает свой пост с 2019-го года. В феврале 2021-го года Дюков был переизбран на новый четырехлетний срок.
Источник: Sport24
Аршавин: формальность ли - переизбрание президента РФС? Пока вы не спросили, я даже не знал, что это будет
Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин высказался о предстоящих выборах президента РФС.
Фото: официальный сайт РФС