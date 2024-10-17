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Аршавин: формальность ли - переизбрание президента РФС? Пока вы не спросили, я даже не знал, что это будет

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Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин высказался о предстоящих выборах президента РФС.
Фото: официальный сайт РФС
"Считаю ли формальностью выборы президента РФС? Пока вы не задали вопрос, я даже не знал, что это будет. Как Дюков справляется со своими обязанностями? Великолепно", - заявил Аршавин.

Ближайшие выборы президента Российского Футбольного Союза пройдут в 2025-м году. Действующий глава РФС Александр Дюков занимает свой пост с 2019-го года. В феврале 2021-го года Дюков был переизбран на новый четырехлетний срок.

Источник: Sport24

Андрей Аршавин РФС Александр Дюков
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