"Конечно, нельзя не отметить, что "Локомотив" выглядит здорово, что у команды хорошие перспективы. Но эта команда еще не такая опытная, их может не хватить до конца чемпионата. Прямо сейчас они не так готовы к чемпионству, как "Зенит". У сине-бело-голубых длинная скамейка, большая вариативность. Посмотрим, как все будет. "Локомотиву" важно не терять очки со средними командами, нужно брать свое", - заявил Наумов.
Московский "Локомотив" занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, опережая "Зенит" на 1 очко. В активе "железнодорожников" 27 очков в 11-ти встречах. Столько же - у "Краснодара", который опережает "Локомотив" по дополнительным показателям и возглавляет чемпионскую гонку. "Зенит" является чемпионом России шести последних сезонов.
В рамках 12-го тура сине-бело-голубые сыграют на выезде с "Акроном". Игра пройдет в пятницу, 18-го октября. Днем позже "Локомотив" сыграет на выезде с "Химками". "Краснодар" в 12-м туре встретится с московским "Спартаком".
Источник: "РБ Спорт"
Наумов: нельзя не отметить, что "Локомотив" выглядит здорово, но пока они не так готовы к чемпионству, как "Зенит"
Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о чемпионских амбициях "железнодорожников".
Фото: официальный сайт "Локомотива"