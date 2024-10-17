"Когда ты работаешь вместе со всеми, то, конечно, включен в общие разговоры, шутки, во все перипетии жизни команды. А когда получаешь повреждение, оказываешься от этого всего немного вдалеке. С другой стороны, попадаешь в круг ребят, которые, как и ты, проходят восстановление. Конечно, никому не хочется получать травмы, но мы с Ильзатом и Максимом совершенно точно по?человечески сблизились", - поделился Родригао.
Бразильский защитник "Зенита" Родригао пропустил большую часть старта сезона из-за повреждения. В активе футболиста лишь 2 выхода на поле в текущем сезоне - в Кубке и Суперкубке России. Во время паузы на октябрьские матчи сборных Родригао окончательно завершил процесс восстановления и вышел на поле в товарищеском матче против "Войводины".
Полузащитник Ильзат Ахметов также отсутствовал в большей части матчей стартового отрезка чемпионата. В активе Ахметова лишь 5 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых он суммарно провел на поле 64 минуты. Форвард Максим Глушенков получил травму в 5-м туре РПЛ с "Химками" (1:1). Восстановившись, Глушенков вновь выбыл из-за травмы бедра.
Источник: "Матч ТВ"
Родригао: в период восстановления по-человечески сблизились с Ахметовым и Глушенковым
Защитник "Зенита" Родригао рассказал о процессе восстановления после травмы, из-за которой бразилец пропустил старт сезона.
Фото: официальный сайт "Зенита"