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Защитник "Зенита" Родригао: переход Дзюбы в "Акрон" не удивил

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Защитник петербургского "Зенита" Родригао высказался о форварде "Акрона" Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Акрон"
- Удивил ли переход Дзюбы в "Акрон"? Нет, потому что такое бывает. Артем был без клуба, поступило предложение, он им воспользовался. Теперь прилагает все усилия, чтобы помогать команде, выполняя свою часть работы. Ну, а мы будем показывать в Самаре то, что зависит от нас, - передает слова бразильского легионера "Зенита" "Матч ТВ".

Напомним, сегодня, 18 октября, Дзюба встретится против своей бывшей команды. Встреча между "Акроном" и "Зенитом" пройдет в Самаре, начало игры запланировано на 18:00 мск.

Дзюба выступает за тольяттинскую команду с сентября, подписав с клубом соглашение до 30 июня 2025 года. 36-летний форвард провел за "Акрон" четыре матча в РПЛ, забил один гол и три раза помог отличиться партнерам.

Родригао Артем Дзюба Акрон Зенит
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