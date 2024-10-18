"Ростов" в последний раз побеждал в РПЛ в начале сентября - в матче против воронежского "Факела" (4:1) на своем поле. Коллектив Валерия Карпина после 11 туров имеет в своем активе 12 очков и располагается на девятой строчке в таблице чемпионата.
- Не могу это словами объяснить. Конкретных причин нашей безвыигрышной серии назвать тоже не могу. Просто сейчас такой период, в который нужно через работу выкарабкиваться и переламывать ситуацию. Только к себе у нас могут быть вопросы — не к тренерскому штабу, а именно к игрокам, - сказал футболист в интервью "Известиям".
32-летний Байрамян в текущем сезоне РПЛ принял участие в восьми матчах, не но отличился голевыми действиями. Контракт футболиста с "Ростовом" истекает летом следующего года.
Байрамян - о продолжительной безвыигрышной серии "Ростова": вопросы могут быть только к себе
Хорен Байрамян, футболист "Ростова", высказался о безвыигрышной серии своей команды.
Фото: ФК "Ростов"