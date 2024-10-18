- Если говорить честно и открыто - да. В футболе этот человек мне многое дал, оказал доверие. Благодаря ему в моей жизни и карьере сейчас все именно так, как есть, - цитирует Глебова "СЭ".
Отметим, что Глебов играет под руководством Карпина в "Ростове" и сборной России. За донскую команду 24-летний хавбек выступает с 2019 года.
Глебов в этом сезоне принял участие во всех 11-ти матчах РПЛ и записал на свой счет один забитый мяч. Трудовой договор футболиста с "Ростовом" действует до 2028 года.
19 октября коллектив Карпина на выезде сыграет с "Пари НН", начало игры запланировано на 14:00 мск.
Глебов признался, что может назвать Карпина своим футбольным отцом
Футболист "Ростова" и сборной России Данил Глебов ответил на вопрос, может ли назвать главного тренера своей команды Валерия Карпина своим футбольным отцом.
Фото: ФК "Ростов"