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Тошич считает, что ЦСКА способен выиграть РПЛ под руководством Николича

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Экс-игрок ЦСКА и сборной Сербии Зоран Тошич высказал мнение, что столичный клуб способен выиграть чемпионат под руководством Марко Николича.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Я очень ценю и уважаю Марко. Где бы он ни работал, выигрывал трофеи. И я очень сильно верю в то, что Николич вернёт ЦСКА чемпионский титул. Он точно способен вернуть клуб на прежний уровень, - передает слова Тошича "РБ Спорт".

Николич возглавил "армейский" клуб перед началом этого сезона. Ранее специалист возглавлял московский "Локомотив".

ЦСКА под руководством Николича провел в РПЛ 11 матчей, одержал шесть побед и потерпел три поражения, два матча завершились вничью.

В 12-м туре чемпионата России ЦСКА в гостях сыграет против махачкалинского "Динамо", встреча пройдет 19 октября.

Зоран Тошич Марко Николич ЦСКА
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