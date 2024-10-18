- Я очень ценю и уважаю Марко. Где бы он ни работал, выигрывал трофеи. И я очень сильно верю в то, что Николич вернёт ЦСКА чемпионский титул. Он точно способен вернуть клуб на прежний уровень, - передает слова Тошича "РБ Спорт".
Николич возглавил "армейский" клуб перед началом этого сезона. Ранее специалист возглавлял московский "Локомотив".
ЦСКА под руководством Николича провел в РПЛ 11 матчей, одержал шесть побед и потерпел три поражения, два матча завершились вничью.
В 12-м туре чемпионата России ЦСКА в гостях сыграет против махачкалинского "Динамо", встреча пройдет 19 октября.
Тошич считает, что ЦСКА способен выиграть РПЛ под руководством Николича
Экс-игрок ЦСКА и сборной Сербии Зоран Тошич высказал мнение, что столичный клуб способен выиграть чемпионат под руководством Марко Николича.
Фото: Официальный сайт РПЛ