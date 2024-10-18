"Спартака" стал командой, где больше всего афроамериканцев, афроевропейцев. Ты не можешь различить - на поле команда Сенегала или московский "Спартак", в котором когда?то играли Нетто, Ловчев и другие наши звезды", - сказал Добровинский.
После 11 туров московский "Спартак" располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Деяна Станковича 19 очков, отставание от лидеров "Краснодара" и "Локомотива" составляет восемь баллов. В 12-м туре красно-белые примут на свое поле "быков", встреча состоится 19 октября, матч начнется в 16:30 по московскому времени. В прошлом розыгрыше российского чемпионата спартаковцы обыграли краснодарскую команду в родных стенах со счетом 1:0.
Источник: "Матч ТВ"
Добровинский: нельзя различить - на поле команда Сенегала или московский "Спартак"
Болельщик "Динамо" Александр Добровинский прокомментировал трансферную кампанию конкурента бело-голубых московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"