"Карпин больше лично общается с игроками, подходит и что-то спрашивает о состоянии и настроении, даже какие-то личные моменты - как дела в семье? В Европе этого меньше, и дело даже не в Тьерри Анри, а во всех тренерах. Там более рабочая атмосфера - только футбол, ничего лишнего. У нас, если взять Валерия Георгиевича, в этом плане больше таких моментов, разговоров о чем-то простом", - сказал Головин.
Российский полузащитник перешел в "Монако" из московского ЦСКА в 2018 году после Чемпионата мира в России. Отметим, что в 2018-2019 годах клуб Александр тренировался под руководством экс-нападающего "Арсенала", чемпиона мира и Европы Тьерри Анри. Недавно с Александром переподписали контракт, новое соглашение действует до лета 2029 года. Головин провел за "монегасков" 210 матчей, в которых забил 31 мяч и сделал 39 голевых передач. С момента своего появление в клубе россиянин отдал больше ассистов в чемпионате Франции, чем любой другой игрок "Монако".
Источник: "РИА Новости Спорт"
Головин рассказал, чем Валерий Карпин отличается от иностранных тренеров
Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин рассказал, чем российский тренер Валерий Карпин отличается от иностранных футболистов.
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