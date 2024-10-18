"Я знаю, что "Зенит" привык каждый год выигрывать чемпионат России. Это тяжелейший соперник. Но совсем недавно мы сумели победить его в Краснодаре. А значит, мы способны обыграть в РПЛ любого. Но для этого мало только усердной работы. Важно оставаться терпеливыми и скромными. Уверен, что этот "Краснодар" готов сражаться за первое место", - сказал Гонсалес.
"Краснодар" после 11 туров набрал 27 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая "Зенит" на один балл. Петербургский клуб расположился на третьем месте сразу после московского "Локомотива", который также набрал 27 очков и занимает второе место. Напомним, в 10-м туре краснодарская команда всухую обыграла на своем поле сине-бело-голубых со счетом 2:0 и вышла в лидеры российского чемпионата.
В 12-м туре "быки" отправятся в гости к московскому "Спартаку", матч состоится в субботу, 19 октября на стадионе "Лукойл Арена", стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Петербургский "Зенит" сыграет в гостях против тольяттинского "Акрона", эта встреча пройдет сегодня, 18 октября, начало - 18:00 по московскому времени.
Источник: "Чемпионат"
Гонсалес: этот "Краснодар" готов сражаться за первое место с "Зенитом"
Защитник "Краснодара" Джованни Гонсалес высказался о борьбе за чемпионство с петербургским "Зенитом".
Фото: ФК "Краснодар"