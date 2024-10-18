""Железнодорожникам" повезло в матче с "Крыльями Советов". Самарская команда имела преимущество, но проиграла. "Химки" тоже окажут сопротивление и могут отобрать очки у "Локомотива". Учитывая, что у красно-зеленых много молодых игроков, не очень понятно, будет ли стабильность или нет", - сказал Тарханов.
Московский "Локомотив" по итогам 11 туров идет на втором месте в турнирной таблице, имея столько же очков, как у лидера "Краснодара" - 27. Подмосковные "Химки" набрали 11 баллов и располагаются на 10-м месте. Встреча между командами состоится в субботу, 19 октября, на стадионе "Химки Арена", стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
Соперники "железнодорожников" за первое место в чемпионате "Краснодар" и петербургский "Зенит" также проведут свои матч 12-го тура в гостях. "Быки" сыграют против московского "Спартака" 19 октября, а сине-бело-голубые проведут матч с тольяттинским "Акроном" в пятницу, 18 октября.
Источник: "РБ Спорт"
Тарханов: "Химки" окажут сопротивление и могут отобрать очки у "Локомотива"
Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ между "Химками" и "Локомотивом".
Фото: ФК "Локомотив"