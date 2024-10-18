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Мостовой заявил, что может рассмотреть стажировку в петербургском "Зените"

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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой заявил, что может пройти стажировку в "Зените".
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ
"Стажировка в "Зените"? Посмотрим. Сейчас у меня задача восстановиться после произошедшего. Я в таком состоянии сейчас, что мне нельзя сильно напрягаться примерно полторы недели. Так что буду думать, тем более, время есть. Мне сейчас уже не принципиально", - цитирует Мостового Sport24.

Напомним, что Александр Мостовой обучается в академии РФС на тренерскую лицензию с лета 2023 года. Экс-игрок сборной России в октябрьскую международную паузу должен был пройти стажировку в московском "Спартаке", однако позже перенес операцию по удалению камней из почек.

После 11-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на 6-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 19-ю набранными очками. Петербургский "Зенит" занимает третье место и отстает от лидирующего "Краснодара" на одно очко, имея в своем активе 26 очков.

Александр Мостовой
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