"Стажировка в "Зените"? Посмотрим. Сейчас у меня задача восстановиться после произошедшего. Я в таком состоянии сейчас, что мне нельзя сильно напрягаться примерно полторы недели. Так что буду думать, тем более, время есть. Мне сейчас уже не принципиально", - цитирует Мостового Sport24.
Напомним, что Александр Мостовой обучается в академии РФС на тренерскую лицензию с лета 2023 года. Экс-игрок сборной России в октябрьскую международную паузу должен был пройти стажировку в московском "Спартаке", однако позже перенес операцию по удалению камней из почек.
После 11-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на 6-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 19-ю набранными очками. Петербургский "Зенит" занимает третье место и отстает от лидирующего "Краснодара" на одно очко, имея в своем активе 26 очков.
Мостовой заявил, что может рассмотреть стажировку в петербургском "Зените"
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой заявил, что может пройти стажировку в "Зените".
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ